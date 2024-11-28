Кислиця назвав, скільки зброї КНДР передала Росії для війни проти України

Україна закликає відповідальні країни вжити негайних заходів для рішучої протидії російському та північнокорейському режимам.

Влада Північної Кореї вже передала Росії понад 20 тисяч контейнерів зі зброєю для війни проти України.

Про це заявив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що Україна закликає відповідальні країни вжити негайних заходів для рішучої протидії російському та північнокорейському режимам.

Кислиця зазначив, що військовий контингент КНДР зараз налічує 11 тисяч військовослужбовців, але може збільшитись до 100 тисяч солдатів.

"Ці війська воюють під виглядом представників народностей Далекого Сходу Росії, використовуючи підроблені документи", – сказав він.

Водночас Кислиця нагадав, що така велика кількість підготовлений військових північнокорейському режиму потрібна не лише для того, щоб допомогти Росії.

Крім того, дипломат заявив, що з серпня 2023 року КНДР відправила до Росії понад 20 тис. контейнерів з озброєнням, зокрема 100 балістичних ракет малої дальності КН-23 і КН-24. Росія за допомогою цієї зброї обстрілює критичну інфраструктуру. Протягом тільки 2024 року було зафіксовано понад 60 пусків північнокорейських ракет, що становить третину від усіх ракетних атак за весь рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав три причини, чому Південна Корея не поспішає надавати Україні військову допомогу.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт заявив про неефективність солдатів КНДР у війні.

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