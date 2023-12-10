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Клімкін спрогнозував, коли США ухвалять новий пакет допомоги для України

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Клімкін спрогнозував, коли США ухвалять новий пакет допомоги для України

Павло Клімкін / Фото: Право на владу

Наразі політики у Сполучених Штатах шукають компроміс.

Колишній голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що Сполучені Штати ухвалять черговий пакет допомоги для нашої держави ближче до Різдва.

Про це він заявив в етері загальнонаціонального телемарафону.

Клімкін висловив впевненість, що рішення буле прийняте у Сенаті до Різдва, коли політики знайдуть компроміс.

"Ми маємо зробити з цього висновок. Голосування буде скоріше за все в останні дні перед Різдвом. Я дуже сподіваюсь, що це голосування стане дуже важливим для нас", — запевнив він. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував провалене у Сенаті голосування за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого зокрема увійшли боєприпаси, безпілотники, гранатомети і вантажівки.

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Дата публікації
Перегляди
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