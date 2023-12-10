Клімкін спрогнозував, коли США ухвалять новий пакет допомоги для України

Колишній голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що Сполучені Штати ухвалять черговий пакет допомоги для нашої держави ближче до Різдва.

Про це він заявив в етері загальнонаціонального телемарафону.

Клімкін висловив впевненість, що рішення буле прийняте у Сенаті до Різдва, коли політики знайдуть компроміс.

"Ми маємо зробити з цього висновок. Голосування буде скоріше за все в останні дні перед Різдвом. Я дуже сподіваюсь, що це голосування стане дуже важливим для нас", — запевнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував провалене у Сенаті голосування за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого зокрема увійшли боєприпаси, безпілотники, гранатомети і вантажівки.

Читайте також: