"Ключовий момент у війні": голова Пентагону відкрив 14-ий "Рамштайн"

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники не припинять підтримку України, доки ЗСУ будуть повною мірою забезпечені зброєю та боєприпасами.

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Про це голова Пентагону заявив під час відкриття 14-го засідання контактної групи з питань оборони України у режимі онлайн, інформує ЄП.

Він заявив, що російська агресія проти України триває вже понад 500 днів і є повністю неспровокована, непотрібна і несправедлива.

За словами Остін, Росія продовжує обстріли мирних українських міст, вбиваючи мирних жителів, зокрема дітей.

"Через понад рік війни увесь світ бачить, що Росія не здатна досягти цілей своєї загарбницької війни", – зазначив глава Пентагону.

Остін заявив, що український контрнаступ позначає ключовий момент у цій трагічній війні, тому ЗСУ взяли ініціативу у відновленні контролю над суверенною територією України.

Голова Пентагону нагадав, що українська боротьба за свободу – це марафон, а не спринт.

"Ми поставили Україні ключові системи озброєнь, боєприпасів і ми не збираємося зупинятися. Хай ніхто не дасть ввести себе в оману, ми продовжимо наші зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує, і ми продовжуватимемо підтримувати захисників України, як це було від самого початку російського вторгнення", – заявив Остін.

Він зазначив, що учасники контактної групи будуть продовжувати навчати українських військових, надавати обладнання ЗСУ та допомагати, щоб Україна могла захистити себе від російських агресорів і не допустити нових агресій у майбутньому.

"Україна бореться за своє існування, ставки дуже високі, але ця контактна група ніколи не ховалася від викликів. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, як і всі члени цієї контактної групи", – наголосив Остін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони наголосили, що українські військові на півдні потрохи, але впевнено просуваються вперед. Кульмінація під Мелітополем та Бердянськом настане тоді, коли ворог буде виснажений, що дозволить сформувати певні місця для успішного наступу.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міноборони розповіли, чому контрнаступ ЗСУ сповільнюється — все через мінні поля.

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