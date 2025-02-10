КНДР може почати виробництво простих, але небезпечних російських дронів – ЗМІ

У межах військової співпраці з Росією Північна Корея планує налагодити виробництво безпілотників, що може суттєво посилити російські атаки на полі бою. Водночас ймовірніше за все, у КНДР будуть виробляти не Shahed-136 чи "Ланцети", а значно простіші, але ефективні дрони-камікадзе.

Про це пишуть Defense Express.

Що відомо про виробництво дронів у КНДР?

Ще у 2023 році Північна Корея демонструвала власні розробки безпілотників-камікадзе, які мали візуальну схожість з ізраїльськими Harop (від Israel Aerospace Industries) та Hero 400 (від Uvision). Однак ці дрони були лише зовнішніми копіями, не маючи важливих функціональних особливостей, наприклад, системи пасивного радіолокаційного наведення, як у Harop.

У грудні Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР розглядає можливість постачання Росії не тільки особового складу, а й додаткового озброєння, включно з дронами-камікадзе. Водночас таких постачання поки не зафіксовано, а північнокорейські копії безпілотників викликають сумніви у російських військових.

Візуальні копії Harop від Israel Aerospace Industries та Hero 400 від Uvision та Ким Че Ин

Однак Москва знайшла альтернативний варіант співпраці, запропонувавши Пхеньяну налагодити серійне виробництво безпілотників у промислових масштабах.

Які дрони можуть виробляти в КНДР?

З огляду на обмежені технологічні можливості КНДР, найімовірніше, Пхеньян вироблятиме просту та дешеву авіацію для ударних операцій. Йдеться не про високотехнологічні Shahed-136 чи "Ланцети", а примітивні, але масові моделі, які використовують мінімальні ресурси та прості матеріали.

"Привет-82"

Серед можливих варіантів:

"Молния" – безпілотник, який має максимально просту конструкцію, але здатний переносити протитанкові міни ТМ-62 як бойову частину.

"Привет-82" – ще один фанерний дрон, який може завдавати ударів на відстань до 30 км.

"Гербера" – спочатку проєктувався як хибна ціль, але тепер оснащується бойовою частиною до 5 кг. Його корпус виготовлений із пінопласту, що робить виробництво надзвичайно дешевим.

Звідки надходитимуть компоненти?

Хоча корпуси дронів будуть виготовляти в КНДР, всі ключові компоненти (наприклад, двигуни, електроніка, навігаційні системи) надходитимуть з Китаю. Це забезпечує стабільні постачання та спрощує логістику для Росії.

Ключова перевага такого виробництва – простота збірки. Дрони створюються з широкодоступних матеріалів, тому не потребують складних технологій чи висококваліфікованих фахівців. Виробництво можна організувати на базі дешевої робочої сили, що робить його привабливим для КНДР.

Запуск виробництва навіть простих ударних дронів у КНДР може значно посилити можливості Росії. Велика кількість таких безпілотників створює загрозу масових атак, які ускладнять роботу української ППО та додадуть проблем у тилових районах.

Нагадаємо, що росіяни адаптували роботизовану платформу для перевезення вантажів під запуск безпілотників з важкодоступних місць. Платформа буцімто транспортує дрони у стані "сну" до позиції, з якої вже відбувається пуск розвідувального безпілотного літального апарата.