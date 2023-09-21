КНДР протягом 2023 року регулярно передає Росії зброю – американська розвідка

Росія купує зброю у КНДР та Ірану, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм немає що втрачати.

Північна Корея протягом 2023 року постачає Росії 152-мм снаряди та ракети типу "Катюша".

Про це повідомляє The Economist з посиланням на джерела в американській розвідці.

Зазначається, що Пхеньян міг би надати Москві широкий спектр озброєння.

"На п’ять найбільших світових продавців зброї (США, Росія, Франція, Китай і Німеччина) припадає понад три чверті експорту. Але перспективні виробники зброї дають старій гвардії побігати за свої гроші. Вони максимально використовують можливості, створені зміною геополітики. І їм вигідне вторгнення Росії в Україну", – пише видання.

Крім безпілотників і ракет на кшталт KN-23, які копіюють російську балістичну ракету "Іскандер", КНДР надає армії окупантів самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

Згідно з даними американської розвідки, відомо про регулярне постачання у РФ 152-мм снарядів і ракет типу "Катюша".

Як пише видання, КНДР та Іран можуть багато виграти від співпраці з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тим часом росіяни збираються відкрити "дипломатичні" представництва КНДР у Донецьку та Луганську.

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