КНДР різко зменшила постачання зброї до Росії у січні: у чому причина

Північна Корея / © Associated Press

У січні Північна Корея зменшила обсяги постачання зброї до Росії. З початку року російські судна лише один раз зайшли до корейського порту, тоді як раніше такі рейси здійснювалися щонайменше тричі на місяць.

Про це повідомляє NK News.

За даними видання, протягом місяця було зафіксовано лише один випадок заходу російських контейнеровозів до портів КНДР. Російське судно 14 січня пришвартувалося біля причалу, пов’язаного з експортом озброєнь, після того як напередодні на сусідньому пірсі воно розвантажило порожні контейнери.

Згідно з аналізом супутникових знімків, йшлося про одне з двох російських суден — Angara або Lady R. Обидва кораблі відіграють ключову роль у торгівлі зброєю між Пхеньяном і Москвою.

До цього російське судно відвідувало Північну Корею 21 грудня. Після його відплиття на причалі ще кілька днів завантажували контейнери, які очікували відправлення протягом трьох тижнів.

Як зазначає видання, раніше кораблі країни-агресорки заходили до корейських портів щонайменше три рази на місяць.

Причини скорочення торгівлі між двома країнами наразі залишаються невідомими. Серед можливих факторів називають несприятливі погодні умови, активізацію мирних переговорів між Україною та РФ, а також внутрішньополітичну ситуацію в Північній Кореї.

Мільйони боєприпасів та ракети

За даними NK News, у 2023 році Північна Корея поставила Росії від 6,5 до понад 8 мільйонів артилерійських боєприпасів, що могло забезпечувати до половини потреб російської армії.

Поставки також включали близько 250 балістичних ракет KN-23, далекобійні гармати Koksan, реактивні системи залпового вогню калібром 240 і 107 мм, міномети калібру 60 та 140 мм, касетні боєприпаси, а також 100-мм снаряди для танків Т-54/55.

Раніше повідомлялося, що Москва могла передати Пхеньяну ключові технології для створення атомного підводного човна, отримавши натомість солдатів і озброєння для продовження війни проти України.

Ми раніше інформували, що деяких українських дітей, викрадених Росією, силоміць перевезли до Північної Кореї та помістили у військові табори.