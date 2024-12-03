КНДР ударами по Україні випробувала свою ракети і тепер їх вдосконалить - Defense Express

Диктатор Кім Чен Ин передав Росії балістичні ракети для того, щоб вони їх випробували ударами по Україні і тепер Північна Корея буде їх вдосконалювати.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Велика кількість цих ракет, за повідомленнями технічних фахівців, які їх досліджували, перебуває в дуже поганому технічному стані. Частина ракет розвалювалася у повітрі. КНДР передала зброю РФ, в тому числі для реального бойового тестування та внесення змін у її конструкцію. Тому ракети можуть згодом зробити більш точними, потужними і смертоносними, що є дуже суттєвою загрозою, яку Україна повинна враховувати", - заявив він.

Раніше в ГУР МО повідомили, що наразі відомо про запуск щонайменше 100 ракет, які були передані Москві від КНДР. Росія це робила для тероризування мирного населення.

"Вони не відповідають вимогам сучасної війни. А для ураження військових об'єктів, у місцях компактного проживання населення, вони мають бути саме такими. Наприклад, кругове відхилення ракети KN-23 становить близько 600 м. Вже відомо про 60 епізодів застосування північнокорейських ракет. Це можуть бути як KN-23, так і KN-24, але їх кругове відхилення ще більше", - сказав Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт вважає, що Росія використовує боєприпаси, які Північна Корея мала утилізувати.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський назвав солдатів КНДР "гарматним м'ясом" Путіна.

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