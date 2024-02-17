Коаліція дронів офіційно розпочала роботу в рамках Контактної групи – Міноборони

Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри й висловив вдячність співлідерам Коаліції дронів.

Про це повідомляє Міноборони.

Умєров висловив вдячність Латвії та Великій Британії.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та постачання БПЛА значно розширюють можливості ЗСУ", - прокоментував Умєров.

Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн.

Нагадаємо, Британія і Латвія беруться до створення "повітряного флоту" для ЗСУ – Україна отримає тисячі FPV-дронів.

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