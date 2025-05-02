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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
79
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2 хв

Кодифіковано, але не закуплено: Рада Зброярів ініціювала діалог щодо проблем закупівель НРК

Українська Рада Зброярів провела стратегічну зустріч, присвячену одній з найгостріших проблем оборонної індустрії — ситуації, коли наземні роботизовані комплекси вже кодифіковані, але досі не потрапляють до війська.

Кодифіковано, але не закуплено: Рада Зброярів ініціювала діалог щодо проблем закупівель НРК

У зустрічі взяли участь представники виробників НРК, державних замовників, командування ЗСУ, профільних структур МО та ГШ, а також окремих бойових підрозділів. Такий склад учасників дозволив вперше обговорити більшість вузлових питань — від відсутності прямих бюджетних інструментів для закупівель НРК до неврегульованих технічних стандартів та потреби в уніфікації.

Учасниками були підняті та обговорені питання про: 

  • потребу у спрощенні вимог до ТУ в умовах воєнного стану; 

  • створення центрів обміну досвідом між підрозділами; 

  • механізми ремонту й модернізації техніки;

  • залучення бойових бригад до процесів кодифікації та оцінки ефективності;

  • можливість створення робочих груп за ключовими напрямками — від стандартів до ремонту та модернізації.

Учасники зійшлися на головному: роботи вже змінюють логістику, вогневу підтримку та тактичні рішення на полі бою. Але без спрощення процедур, без бюджетного планування, без інституалізованої взаємодії — їхній потенціал залишатиметься нереалізованим.

Ігор Федірко, виконавчий директор Української Ради Зброярів:

«Ми бачимо, що ринок уже готовий. Військо — зацікавлене. Технології — перевірені. Те, що блокує прогрес — це прогалини в системі. Ця зустріч — перший крок до спільної мапи рішень, яка дозволить НРК стати не винятком, а нормою в бойових підрозділах».

Максим Васильченко, представник Українських роботизованих сил:

«НРК на фронті вже не концепт, а повноцінний інструмент. Але ми стикаємося з ситуацією, коли держава формально визнає спроможність розробки — але не створює механізмів її системного впровадження. Нам критично важливо бачити і розуміти процедуру крок за кроком. І ще важливіше — отримувати реальний фідбек».

Представник Українських Роботизованих Сил, додав, що лише за їхньою інформацією, щонайменше 8 виробників наземних роботизованих комплексів уже мають кодифіковані вироби — але досі не мають жодного контракту.

Одна з ключових тез дискусії: уже є бойовий батальйон, який повністю замінив свою логістику на НРК — і це реальний доказ того, як змінюється сучасна війна. Але масштабування подібних рішень можливе лише за умови ефективного регулювання.

За результатами зустрічі Українська Рада Зброярів спільно з Українськими Роботизованими Силами бере на себе координацію подальших дій — від узагальнення технічних пропозицій до налагодження комунікації з профільними структурами. Наступний крок — зробити так, щоб перспективні розробки якнайшвидше потрапляли на фронт.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
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