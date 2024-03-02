"Коли ситуація на фронті погіршиться": в Міноборони Естонії зробили невтішну заяву про зброю для ЗСУ

На Україну чекає важкий період у війні, доки допомога Заходу не дасть змогу знайти їй рівновагу в цій битві.

Про це сказав канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм, повідомляє ERR.

За його словами, Європа дасть Україні далекобійну зброю, коли погіршиться ситуація на фронті.

"Я думаю, що цей день настане в найближчі пару місяців. Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали з-за океану будуть ще більш дивними. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", - резюмував Кусті Сальм.

Нагадаємо, за даними NYT, слабка оборона ЗСУ під Авдіївкою допомагає Росії просуватися вперед.

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