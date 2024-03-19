Коли Україна отримає достатню кількість снарядів – Шмигаль озвучив термін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує, що вже від квітня, наші союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії.

Про це він сказав на пресконференції під час візиту до Люксембургу, пише The Guardian.

"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів - ред.), до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і від квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту", - зазначив прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіусу дії – щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів поза Євросоюзом.

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