Коли Україна отримає легкі колісні танки від Франції

Кількість танків не називають з міркувань безпеки.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про плани доставити до України перші колісні легкі танки AMX10-RC вже в лютому.

Про це голова оборонного відомства сказав в ефірі телеканалу France 5.

"Ми хочемо діяти якнайшвидше. Я розраховую, що перші постачання будуть здійснені на початку лютого", – заявив Лекорню.

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Водночас він зазначив, що з безпекових причин Франція не вказує конкретну кількість техніки, яку передасть Україні.

Міністр оборони додав, що про терміни постачань танків та їхню кількість говорять з обережністю через ризик завдавання Росією ударів по логістичних ланцюжках.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC та БТРи Bastion. За це рішення президентові країни Еммануелеві Макрону особисто подякував український президент Володимир Зеленський.

Нещодавно Макрон повідомив, що Франція також опрацьовує питання постачання Україні танків Leclerc.

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