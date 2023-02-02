Коли в Україні розгорнуть зенітний ракетний комплекс Samp-T від Італії та Франції – у МЗС розповіли

Водночас Таяні не став робити прогнози щодо війни Росії проти України.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що зенітний ракетний комплекс Samp-T, який його країна спільно з Францією має намір передати Україні, ймовірно, розгорнуть протягом двох місяців.
Про це йшлося в інтерв’ю очільника МЗС Італії телеканалу Rai.
"Комплекс буде розгорнутий на території України протягом наступних семи-восьми тижнів", – зазначив Таяні.
Він також зазначив, що "прогнози щодо війни Росії проти України робити важко", але РФ "неодмінно шукатиме вихід" із ситуації. Тому міжнародне співтовариство повинне "прагнути захистити українську незалежність і працювати заради миру".
Водночас вже зазначалося, що у МЗС Італії відмовилися дати Україні свої танки, бо вони "не воюють із РФ".
Також повідомлялося, що Італія та Франція закуплять 700 зенітних ракет для ЗРК, що прибудуть до України.
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