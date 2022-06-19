Коли запрацює конвеєр зброї зі США: Піонтковський повідомив подробиці

Експерт наголосив, що процес запущено. Ніхто допомогу не заморожує.

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський повідомив про початок постачання зброї США на фронт України.

Під час марафону телеканалу "Freeдом" Піонтковський також оцінив зустріч у Брюсселі "Рамштайн-3" і прокоментував тему ленлізу.

"Лендліз – це закон, за яким фінансуватиметься допомога, починаючи з наступного фінансового року в США – з 1 жовтня. Але це не означає, що до цього жодної допомоги не буде. Вона фінансуватиметься з інших джерел. Це питання бюрократично-фінансові, за якими статтями фінансуватиметься допомога. А допомога йде", – зазначив експерт.

Він також надав свою оцінку зустрічі у Брюсселі "Рамштайн-3".

"Я б оцінив її (засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" у Брюсселі 15 червня – ред.) на тверду четвірку. Було оголошено про те, що перша група – 60 українських військовослужбовців – закінчили своє навчання по роботі на HIMARS і ось із цією новою грізною зброєю вирушають в Україну на фронт. І це початок конвеєра, який безперервно постачатиме Україну сучасною зброєю. Ніхто допомогу не заморожує і чекатиме до 1 жовтня не буде", – повідомив експерт.

Нагадаємо, що за її підсумками учасники домовилися про надання державі низки озброєнь для протистояння російській агресії. Зокрема, чимало зброї і техніки нададуть США.

також 15 червня після розмови з президентом Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден оголосив про надання Україні додаткового мільярда доларів безпекової допомоги.