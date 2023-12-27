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Колишні міністри оборони Британії розкритикували премʼєра Сунака за "вагання щодо України"

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Колишні міністри оборони Британії розкритикували премʼєра Сунака за "вагання щодо України"

Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Колишні міністри висловили стурбованість через затягування з допомогою для України.

Колишні міністри оборони Великої Британії закликали уряд діючого премʼєр-міністра Ріші Судака негайно оголосити, який обсяг військової допомоги країна надасть Києву впродовж 2024 року.

Про це інформує The Telegraph.

Повідомляється, що міністри Майкл Феллон, Бен Воллес, Ліам Фокс і Гевін Вільямсон закликали владу Великої Британії припинити "вагатися" та пообіцяти Києву ще щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів Україні на 2024 рік, що буде рівноцінно допомоги у 2022 і 2023 роках.

Колишні міністри висловили стурбованість через затягування з допомогою для України, бо це може стримувати військові зусилля українців.

Таким чином Британія "ризикує відмовитися від лідерства в підтримці Києва без видимої причини" в той час, як Україна, можливо, "вступає у свій найтемніший час", йдеться в заяві.

Уряд закликають проявити довгострокову прихильність. Вони вважають, що Британія може виділити Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів на 2024 рік і ще 2,5 мільярда фунтів стерлінгів — на 2025-й.

Джерела видання в уряді повідомляють, що конкретні цифри щодо допомоги Україні будуть оголошені в рамках бюджетного процесу, який очікується в березні. Це набагато пізніше, ніж було раніше, наприклад колишні голова уряду Ліз Трасс оголосила про допомогу Києву на 2023 рік у вересні 2022-го.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Британії озвучив загрозу від перемоги Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що у Британії зробили заяву про військову допомогу Україні 2024 року.

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Дата публікації
Перегляди
138
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