Колишній конгресмен США запропонував альтернативу військовій допомозі Україні: що відомо

Експолітик наголосив, що Україну необхідно озброїти так, щоб Росія не змогла відновити війну у майбутньому.

Колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер висловив думку, що США можуть замінити безпосередню військову допомогу Україні на систему контрактного постачання техніки.

В інтерв’ю "24 Каналу" він припустив, що така модель могла б працювати за прикладом Афганістану, де Сполучені Штати надавали військове обладнання для придбання на умовах, які були доступні країні.

“Зараз я думаю, що замість допомоги це може бути як контракт, де Штати, подібно до того, що ми робили з Афганістаном, дають військову техніку. Київ купує її так, як він може це робити, що, думаю, Україна хотіла б зробити у будь-якому разі”, – зазначив Кінзінгер.

Експолітик наголосив, що Україну необхідно озброїти так, щоб Росія не змогла відновити війну у майбутньому. Він застеріг, що якщо залишити України без підтримки та без вступу до НАТО — це створить умови для переозброєння Росії та нового вторгнення.

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Водночас західні ЗМІ повідомляють, що команда Дональда Трампа прагне, аби Україна вела переговори з Росією з позиції сили. Ідеальний сценарій, за їхніми словами, передбачає повернення Збройними силами України всіх територій перед початком перемовин.

Нагадаємо, що під час інавгураційної промови Дональд Трамп заявив, що хоче залишити після себе спадщину миротворця. Проте Україну він у своїй промові не згадав.