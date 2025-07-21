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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Коли Україна отримає F-16: у міноборони Бельгії назвали причину зволікання

Бельгія відіграє важливу роль у Коаліції F-16 для України, проте є інформація про можливу перерву у постачанні винищувачів. Який наразі статус?

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Коли Україна отримає F-16: у міноборони Бельгії назвали причину зволікання

Коли відбудеться надходження винищувачів F-16 / © Getty Images

Перерви у постачанні військової допомоги Україні від європейських партнерів немає, проте надходження винищувачів F-16 залежить від того, коли відбудеться постачання зі Сполучених Штатів літаків F-35.

Про це міністр оборони Бельгії Тео Франкен сказав в інтерв’ю «Телеграфу».

«Затримки немає, але ми не можемо надати F-16, поки не отримали F-35. Ми маємо спроможності DCA», — сказав він.

Тут йдеться про dual-capable aircrafts — літаки подвійного призначення, які можуть нести ядерну зброю.

«Ядерна складова — це основа стримування в рамках НАТО. І ми — одна з ключових країн, яка забезпечує цю здатність. Тому, на відміну від інших держав, ми не можемо передати свої F-16, поки не отримаємо інші винищувачі, здатні нести ядерну зброю», — додав він.

За словами міністра, кожного разу, як надхожять винищувачі від США, Україна може отримати F-16.

«Кожного разу, як ми отримуватимемо F-35, ми можемо передати F-16», — сказав міністр.

Який таймлайн: Україна отримає винищувачі вже цього року

«Цього року і наступного, гадаю, ви отримаєте винищувачі. Я не можу назвати точні дати. Якщо виникає затримка за програмою щодо F-35, це автоматично означає затримку в передачі винищувачів Україні. Бо ми не можемо віддати свої літаки, не забезпечивши власну участь у системі колективної оборони НАТО», — сказав Тео Франкен.

Нагадаємо, під час нового «Рамштайну» в режимі онлайн зібралися 52 держави. Там стало відомо, що США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, який дозволить ЄС закуповувати американське озброєння для України.

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