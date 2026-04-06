Про це йдеться в матеріалі британського The Guardian.

Піонером у розробці безпілотних наземних систем є Третій армійський корпус. На думку командира корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, Україна перебуває на «порозі чергової революції» поряд із поточною революцією у сфері повітряних безпілотників. «Наземна роботизована система радикально змінить поле бою та замінить значну частину солдатів, як з точки зору логістики, так і бойового застосування», — наголосив комкор.

У корпусі наземні роботи виконують багато завдань, які донедавна доводилось виконувати піхоті: доставляють на позиції боєприпаси, їжу, будівельні матеріали, евакуюють поранених, проводять мінування і розмінування, прокладають колючий дріт, буксирують пошкоджені та згорілі транспортні засоби.

Оснащені кулеметами та гранатометами, НРК беруть участь у бойових операціях, підсилюючи або замінюючи піхоту. Третій корпус застосовує наземні роботи у наступальних операціях для повернення територій: бере ними військовополонених і утримує власні позиції.

Зазвичай робот може працювати вісім годин. Вони компактні і менш помітні для російських дронів, ніж броньовані машини. За словами лейтенанта Третього корпусу Віктора Павлова, його підрозділ втрачає близько трьох роботів на день через ворожі повітряні атаки. «Це невелика ціна, враховуючи, що ми рятуємо життя наших піхотинців», — сказав військовослужбовець.

Пілотів БпЛА і НРК готує корпусна школа KillHouse. Курсантів навчають керувати НРК по засніженій трасі, маневрувати у лісових масивах та долати болотисту місцевість.

The Guardian вказує, що українська експертиза у сфері безпілотників зараз дуже затребувана на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. Війна Кремля перетворила Київ на центр розробки сучасної безпілотної зброї.

«Тут існує унікальна екосистема, де інженери розробляють нові продукти, а солдати на передовій дають миттєвий зворотний зв'язок. Потім виробники збільшують поставки, будуючи наземні транспортні засоби, перехоплювачі проти шахів та новаторські морські дрони», — йдеться в матеріалі.