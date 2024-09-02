Комбат безпілотних систем: "Що гірший дрон, то більше часу треба на нього витратити, щоб він полетів"

Військовими доводиться доробляти чи не кожен дрон, який надходить до батальйону.

Про це розповів командир батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Володимир "Дим" в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.

Боєць заявив, що FPV-дрон має бути виготовлений з найкращих комплектувальних, щоб не доводилося його доробляти на полі бою.

"Щоб дрон долетів до цілі, він повинен бути з найкращих комплектуючих зібраний. Крім цього, вже є необхідність використання кастомних частот. Ми вже відходимо від стандартних. Тому такий дрон не можна зібрати в умовах "на колінках", як-то кажуть", – зазначив Володимир "Дим".

За його словами, більшу частину БпЛА, які отримує його бригада, потребують ремонту.

"Багато. Більша частина. Ми в принципі доробляємо кожен дрон. Всі дрони приходять на майстерню, майстерня їх передивляється, ставить програмне забезпечення наше, за необхідності додаткове обладнання встановлює, плати ініціації, і потім вони їдуть на полігон, на обльоти. Тобто ось такий час, ось такий ресурс треба для того, щоб… Чим гірший дрон, тим більше на нього треба часу витратити", – сказав він.

Нагадаємо, командир батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Володимир "Дим" також зазначив, що у росіян набагато більше дронів, адже вони також розвивають безпілотні системи, багато в це вкладаються і вчаться в українців.

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