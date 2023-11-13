Комплекси "Бук-М1" вдалося переобладнати під ракети зі США: деталі від Ігната

Комплекси довелося переобладнати у зв’язку з дефіцитом радянських ракет. Наразі такі ракети є лише у Росії.

ЗРК "Бук-М1", які перебувають на озброєнні України, вдалося переобладнати під американські ракети, і вже є гарні результати їхнього застосування на полігонах.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у інтерв'ю Radio NV.

Ігнат повідомив, що за заявами західних партнерів (українці вже це підтвердили), в українських військових є гарні результати бойового застосування на полігоні у США зенітних ракетних комплексів Бук-М1, які переобладнані, адаптовані під американські ракети, що можуть посилити ППО України.

Навіщо "Бук-М1" переобладнали під американські ракети

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Речник ПС пояснив детальніше, навіщо "Бук-М1" переобладнали під американські ракети.

"Є дефіцит радянських ракет. "Бук-М"1, С-300 – це те, що є лише в Росії, і можна взяти лише там. Ми вже від країн Заходу і так багато отримали цих ракет, якими ми захищаємо наш повітряний простір. Ми ще ними продовжуємо захищати, але все ж потрібно шукати кроки, шляхи, такі як схрещення радянського з американським. Вони [захищають], нехай і на невеликому радіусі. Ракети Sea Sparrow зможуть допомогти захистити об'єкти критичної інфраструктури передусім", – розповів Ігнат.

До слова, раніше речник Повітряних сил відповів на запитання, які системи ППО є найефективнішими.

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