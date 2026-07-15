«Кошмар для ворога»: Україна отримає ліцензію на потужну французьку зброю

AASM Hammer / © Wikimedia

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Україна отримає ліцензію на виробництво високоточних керованих авіаційних бомб AASM Hammer від французької компанії Safran.

Про це повідомляє Defense Express.

Як зазначає видання, AASM Hammer — це комплект, який перетворює звичайні авіабомби вільного падіння на високоточну далекобійну зброю. До його складу входять блок наведення та керування, а також твердопаливний прискорювач. Система може використовуватися з авіабомбами масою 250 та 1000 кілограмів.

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Аналітики пояснюють, що існує кілька варіантів систем наведення. Базова модифікація SBU-38 оснащена інерціальною системою та супутниковою навігацією. Версія SBU-54 додатково має тепловізійну головку самонаведення, SBU-64 — напівактивну лазерну головку, а модифікація LIR поєднує всі доступні системи наведення.

За даними Defense Express, під час скидання з великої висоти AASM Hammer здатна вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Водночас українська бойова авіація через загрозу російської ППО переважно застосовує ці боєприпаси з малих висот, що зменшує дальність їхнього використання до кількох десятків кілометрів.

Крім цього, компанія Safran розробляє нову модифікацію AASM Hammer XLR. Вона замість твердопаливного прискорювача отримає компактний турбореактивний двигун виробництва Safran Power Units, що дозволить збільшити дальність польоту більш ніж до 140 кілометрів під час скидання з великої висоти.

Наразі французька компанія працює над версією XLR для 250-кілограмових авіабомб. Її планують прийняти на озброєння у 2028 році, а перші випробувальні зразки можуть з’явитися вже у 2027-му.

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Також Safran планує створити комплект AASM Hammer XLR для авіабомб масою 1000 кілограмів. На думку аналітиків, саме ця модифікація може стати найбільш перспективною для України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення масштабних домовленостей із Францією у сфері оборонної співпраці.

Ми раніше інформували, що перша європейська антибалістична система Freya може запрацювати вже протягом наступних 12 місяців.

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