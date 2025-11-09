Запуск ракети "Фламінго" / © скриншот з відео

Українська крилата ракета FP-5 «Фламінго» за своїми характеристиками перевершує американський «Томагавк». При цьому вона має ще один безсумнівний козир — на застосування цієї зброї для ударів по Росії не потрібен дозвіл союзників.

Про це пише Independent.

Британське видання опублікувало технічні характеристики української далекобійної зброї:

дальність польоту до 3000 км.

максимальна швидкість 900 км/год.

бойова частина може нести понад тонну вибухівки.

За інформацією журналістів, вартість «Фламінго» приблизно така ж, як у американського «Томагавка. Однак і за дальністю польоту, і за потужністю бойової частини вона вдвічі перевищує американську зброю.

Як зазначає Independent, ракета оснащена турбовентиляторними двигунами радянських часів, які були знайдені ледь не на звалищах.

Видання наголошує, що українська оборонна промисловість поєднує старі радянські технології із сучасними IT-рішеннями, щоб зменшити залежність від союзників.

Як відомо, Велика Британія, Франція та США обмежують використання переданої зброї (Storm Shadow, ATACMS) для ударів по території Росії, натомість Україна може запускати «Фламінго» за власним рішенням по будь-яких цілях.

Саме ці ракети активно вражають цілі глибоко в тилу держави-агресорки, зокрема об’єкти нафтової промисловості — головного джерела прибутків Кремля, які дозволяють Росії продовжувати свою війну в Україні.

За даними Independent, удари по НПЗ призвели до втрати РФ до 20% паливних потужностей та підвищення цін на паливо на 10%.

Нагадаємо, експерт з питань авіації Костянтин Криволап повідомив, що далекобійна українська ракета «Фламінго» насправді є дроном із габаритами ракети.