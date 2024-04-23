Країни ЄС-власники Patriot вагаються з передаванням Україні систем ППО: які причини

Повідомляється, що виготовлення систем ППО займає багато часу, тому європейські країни не хочуть відмовлятися від своїх Patriot і ставити себе під загрозу.

Країни Євросоюзу, які мають системи ППО Patriot, 22 квітня не дали чіткого сигналу, чи готові передати їх Україні, яка відчайдушно шукає принаймні сім батарей задля захисту від російських повітряних атак.

Про це повідомляє AP news.

Зазначається, що лише Німеччина надала одну батарею Patriot у відповідь на останній запит України.

На зустрічі голів МЗС та Міноборони країн ЄС міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот сказав, що його держава "розглядає усі можливості на цей момент" і пропонує фінансову підтримку ініціативі Німеччини для допомоги Україні зміцнити її ППО та придбати більше дронів.

Слот також відповів на запитання, чому Нідерланди не бажають відправляти Україні деякі зі своїх систем Patriot: "Ми знову вивчаємо, чи зможемо ми вичерпати те, що у нас ще є, але це буде важко".

Минулого тижня генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація "намітила наявні можливості в Альянсі, і є системи, які можуть бути надані Україні". Він не назвав країни, в яких є Patriot.

У публікації зазначається, що ключовою перевагою систем Patriot для України, окрім ефективності, є те, що війська вже навчені ними користуватися. Але виготовлення систем займає багато часу – за деякими оцінками, до двох років, – тому країни не хочуть відмовлятися від своїх Patriot і поставити себе під загрозу.

Так, Німеччина мала 12 систем Patriot, але зараз відправляє три до України. Польща має дві системи і потребує їх для власної оборони.

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На запитання, чи надасть Швеція щось Україні, міністр оборони Пол Йонсон відповів: "Я не виключаю такої можливості, але зараз ми зосереджені на фінансових внесках". Він також сказав, що Швеція надішле інші системи, які могли б "дещо зменшити тиск" на потребу в Patriot.

Після того, як Палата представників США підтримала пакет допомоги Україні на 61 млрд дол., спікер Майк Джонсон повідомив про можливість додаткових постачань американських систем ППО.

Відповідаючи на запитання про те, чи може Іспанія приєднатися до постачання Patriot, голова МЗС Хосе Мануель Альбарес сказав, що його країна "ухвалить свої рішення на основі повноважень, які вона має у своїх руках, щоб підтримати Україну".

"Я не думаю, що ми комусь допоможемо, якщо весь час чуємо, що це надається, коли це надається і як це потрапляє", – сказав іспанський міністр.

Журналісти неодноразово запитували у верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, чому країни так неохоче роблять крок уперед. Боррель пояснював, що сам ЄС не володіє системами Patriot.

"Patriot знаходяться у столицях, і їм належить ухвалювати рішення. Тепер все сказано, і багато чого треба зробити", – висловився очільник євродипломатії.

Повідомляється, що НАТО відстежує запаси зброї в її 32 країнах-членах, щоб переконатися, що держави здатні виконувати оборонні плани Альянсу в разі потреби.

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Але Столтенберг заявив 19 квітня, що якщо опускання нижче керівних принципів є "єдиним способом, яким союзники по НАТО зможуть забезпечити Україну зброєю, необхідною для захисту, що ж, це ризик, на який ми повинні піти".

Окрім надання нових батарей Patriot, генсек Альянсу сказав, що для країн також важливо переконатися, що системи, які вони надсилають, належним чином обслуговуються, мають запчастини та багато ракет-перехоплювачів.

На зустрічі 22 квітня голова МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс висловив занепокоєння щодо можливих російских диверсій на об’єктах у Європі, які використовуються для навчання українських військ. Адже минулого тижня в Німеччині затримали двох росіян німецького походження за підозрою в шпигунстві. Одного з них звинувачують у згоді здійснити атаки на потенційні цілі, включно з військовими об'єктами США (вони мають низку військових баз у Німеччині).

"Ми є свідками дуже схожих подій у нашому регіоні, не лише в Литві, але також у Латвії та Естонії. Схоже, що з боку Росії відбувається скоординована дія проти європейських країн. Ми повинні знайти спосіб впоратися із загрозою... тому що Росія воює не тільки проти України, але й проти Заходу", – сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 18 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що партнери по НАТО можуть надати Україні додаткових шість систем ППО Patriot. Німеччина вже передала Києву одну свою систему.

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