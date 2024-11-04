Куди під час нічних атак зникають "радіолокаційно втрачені" дрони-камікадзе: авіаексперт відповів

Дії засобів РЕБ проти дронів впливають на накопичення помилок БпЛА. Тож, через роботу радіоелектронної боротьби виникає все більше локаційно втрачених безпілотників.

Про це сказав експерт з авіації та заступник директора української компанії-виробника РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі "КИЇВ24".

"Але є ще спроможність засобів РЕБ відправляти ворожі дрони або в Білорусь, або в РФ", - додав Анатолій Храпчинський.

У розмові в ефірі він також нагадав, що ЗСУ потребує більше систем для виявлення ворожих дронів.

Ьим часом стало відомо, що Росія накопичує до зими ракети Х-101. РФ продовжує витримувати паузу у застосуванні Ту-95МС до ракетних атак вже 61 день.

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