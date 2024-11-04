Куди під час нічних атак зникають "радіолокаційно втрачені" дрони-камікадзе: авіаексперт відповів

Заступник директора української компанії-виробника РЕБ пояснив, що означає вислів "локаційно втрачені безпілотники".
Дії засобів РЕБ проти дронів впливають на накопичення помилок БпЛА. Тож, через роботу радіоелектронної боротьби виникає все більше локаційно втрачених безпілотників.
Про це сказав експерт з авіації та заступник директора української компанії-виробника РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі "КИЇВ24".
"Але є ще спроможність засобів РЕБ відправляти ворожі дрони або в Білорусь, або в РФ", - додав Анатолій Храпчинський.
У розмові в ефірі він також нагадав, що ЗСУ потребує більше систем для виявлення ворожих дронів.
Ьим часом стало відомо, що Росія накопичує до зими ракети Х-101. РФ продовжує витримувати паузу у застосуванні Ту-95МС до ракетних атак вже 61 день.
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