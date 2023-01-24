Кулеба натякнув на отримання винищувачів F-16: "Україна може все"

Міністр повідомив, що питання винищувачів F-16 для України взяв у роботу один з його європейських колег.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба натякнув на те, що держава може отримати від західних партнерів винищувачі F-16 американського виробництва.

Про це свідчить допис міністра в Мережі.

Так, він передав діалог зі своїм європейським колегою:

- Тепер F16?

- Так.

- Беру в роботу, друже.

"Це я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити", – зазначив Кулеба.

Він також звернувся до українців.

"А ви маєте знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися. Як би сумно не було, не можна впадати в розпач. Як би не старалися воріженьки, вони згинуть, як роса на сонці. Завжди потрібно вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все", – наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, 20 січня голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд.

Після цього радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що питання з F-16 розблоковане. За його словами, США не заперечуватимуть проти надання Україні цих винищувачів з боку Нідерландів, але ще рано говорити, коли і скільки сучасних літаків буде передано.

Додамо, Подоляк також повідомив, що Німеччина дозволить іншим державам і сама передасть Україні сучасні бойові танки Leopard. Йдеться про сотні одиниць.

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