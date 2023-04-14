Кулеба назвав найкращу гарантію безпеки для України у короткостроковій перспективі

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна має зробити черговий крок до повноцінного членства в альянс.

Україна має отримати від країн Заходу винищувачі F-16 та пришвидшення постачання зброї і боєприпасів, що стане найкращими гарантіями безпеки у короткостроковій перспективі.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістом Вадимом Карп’яком у своєму Instagram.

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Він заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна має зробити черговий крок до повноцінного членства в альянс. Крім того, необхідно вирішити питання з точки зору безпеки у короткостроковій перспективі.

"Ми говоримо про необхідність комплексного вирішення питання гарантій", – пояснив Кулеба.

Міністр заявив, що у цьому контексті є напрацювання у вигляді Київського безпекового компакту, на який варто орієнтуватись.

"В короткостроковій перспективі, звісно, найкращою гарантією нашої безпеки є пришвидшення постачання зброї і снарядів, сильне пришвидшення, і ухвалення позитивного рішення про надання Україні літаків F-16", – зазначив міністр.

Кулеба додав, що зараз українські дипломати працюють над цим рішенням щодня.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна отримує зброю від партнерів перед майбутнім контрнаступом, однак є певні затримки.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що сучасну бойову авіацію Україна зможе отримати перед контрнаступом. Ймовірно це може статись ближче до літа.

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