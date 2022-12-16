Кулеба назвав "порожніми словами" погрози росіян через постачання зброї Україні

Всі погрози росіян через постачання зброї для ЗСУ — це просто порожні слова, Україна має право отримувати будь-яку зброю, щоб захистити себе від агресорів.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє CNN.

Він зазначив, що росіяни постійно погрожують через постачання зброї, але вони ніколи не підтверджувались у реальності.

"Росія вже перейшла всі червоні лінії, і вона не шкодує нікого — ні тварин, ні природу, ні цивільне населення, ні цивільну інфраструктуру. Вона несе відповідальність за цю ескалацію", - наголосив міністр.

Кулеба заявив, що Кремль хоче, щоб Україна була слабкою у військовому плані, тому намагається зірвати постачання зброї, але Україна все одно буде ставати дедалі сильніше.

Крім того, міністр підкреслив, що Україна має бути готова до власного наступу, тому зараз необхідно продовжити постачати всю необхідну зброю.

"Це війна, і, звичайно, обидві сторони мають свої плани. Різниця між нами і Росією в тому, що ми ведемо справедливу війну, захищаючи себе, і тому ми маємо повне право необмежено отримувати все, щоб перемогти Росію. І це те, що зрештою станеться", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України наразі нараховують близько одного мільйона осіб, які готові воювати зі зброєю в руках.

Крім того, ми раніше інформували, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу.

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