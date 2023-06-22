Кулеба заявив, що Україна веде переговори із США щодо постачання ракет ATACMS

Україна веде переговори зі США щодо постачання ракет ATACMS, які мають великий радіус дії.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він заявив, що від початку повномасштабного вторгнення російських агресорів Україна мала сім видів озброєння, постачання якого потрібно було розблокувати.

"Кожна розмова була важкою. Кожна починалася з "ні". Але зрештою ми все отримали — і західну артилерію, і HIMARS, i Patriot, і отримаємо літаки. І тут є ось ця тема з ATACMS", - сказав очільник МЗС.

Кулеба заявив, що це незвичайний випадок, коли не Вашингтон надає подібну зброю першим, а потім вже підтягнулися інші країни.

"Першою країною стала Велика Британія. Ми працюємо з декількома іншими країнами над тим, щоб і вони ухвалили подібні рішення. Розмова зі США на цю тему триває", - сказав він.

Водночас голова МЗС заявив, що Сполученим Штатам треба подякувати за те, що вони зробили, бо "за всіма параметрами вони є, залишаються і залишатимуться країною номер один за кількістю наданої допомоги. Це безпрецедентні обсяги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак закликав владу Ізраїля дозволити Україні використовувати свою оборонну зброю проти безпілотників іранського виробництва.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Держдепу Ентоні Блінкен анонсував новий пакет військової допомоги для України.

Читайте також: