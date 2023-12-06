Кулеба зробив важливу заяву щодо появи F-16 в Україні

Наразі продовжується робота Центру з підготовки наших пілотів і техніків для використання винищувачів F-16.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про ухвалення всіх політичних рішень, які дозволять українським військовим отримати винищувачі F-16.

На спільній прес-конференції з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот у Києві він заявив, що залишилося вирішити технічні моменти з підготовки українських пілотів, техніків та інфраструктури.

"Сьогодні продовжується робота Центру з підготовки наших пілотів і техніків для використання винищувачів F-16. Нідерланди вже почали передачу літаків до відповідного навчального центру в Румунії. Допомагають нам у розбудові відповідної інфраструктури. Сьогодні я отримав запевнення про те, що ті зобов'язання, які Нідерланди взяли на себе щодо передачі Україні F-16 будуть виконані", - сказав він.

Кулеба зазначив, що всі питання щодо літаків F-16 наразі суто технічні, а не політичні.

"Стосовно F-16, по-перше, усі політичні рішення ухвалені. Ми вже у фазі технічної підготовки. Тому, щойно технічна підготовка завершиться пілотів, техніків і інфраструктури в Україні — ці літаки будуть в Україні, будуть захищати наше небо і будуть захищати наших солдатів, які будуть контрнаступати", - відзначив Кулеба.

"Коаліція F-16 працює, у тому числі над збільшенням кількості літаків, які будуть передані Україні", - додав він.

В свою чергу Слот заявила, що наразі українські пілоти проходять навчання в Румунії. Вона додала, що наразі всі зусилля направлені на те, щоб літаки почали захищати українське небо якомога швидше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, чи з'являться в Україні F-16 до кінця року.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський зробив заяву про отримання винищувачів F-16.

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