Китай і Росія разом виробляють "Орешник": як Пекін постачає критичні технології

Ракета "Орешнік"

Китай постачає Росії обладнання та технології для виробництва гіперзвукових ракет, здатних нести ядерні заряди, які президент РФ Володимир Путін використовує для демонстрації сили перед Заходом.

Про це свідчать дані розслідування The Telegraph.

На початку січня російські війська випустили ракету “Орешник” зі швидкістю понад 8000 миль на годину по місту Львів на заході України, розташованому всього за 40 миль від польського кордону. Ця гіперзвукова балістична ракета може нести до шести боєголовок, які одночасно вражають різні цілі, і застосовувалася в бойових діях лише двічі.

Для виробництва боєголовок, здатних уражати Європу менше ніж за 20 хвилин, Росія використовує спеціалізовані станки та інструменти, частину з яких постачає Китай. Загальна вартість технологій та обладнання, яке надійшло з КНР, становить близько 10,3 млрд доларів.

Особливо важливим для російської оборонки став китайський токарний станок-карусель із числовим програмним керуванням, який обробляє метал для виготовлення високоточних компонентів. Станок виявила українська розвідка на державному Воткінському заводі, який виробляє ракети “Орешник”, “Іскандер-М” та міжконтинентальні балістичні ракети “Тополь-М”.

Крім станків, Китай постачає Росії мікрочипи та плати пам’яті на суму понад 4,9 млрд доларів для високоточних ракет і винищувачів Су-27 та Су-30, а також шарикопідшипники, пьєзоелектричні кристали для радарів, телескопічні приціли та вимірювальне обладнання.

Експерти зазначають, що завдяки постачанням із Китаю Росія змогла обійти західні санкції, наростити виробництво гіперзвукових ракет і підвищити обороноздатність країни.

“Найуразливішою сферою для Росії є виробництво високоточних станків. Найкраще обладнання роблять у західних країнах, але Китай здатен виробляти станки, які зараз цілком відповідають потребам Росії”, – пояснює Майкл Кофман, експерт із Збройних сил Росії та України.

Аналітики додають, що значна частина постачань йде через треті країни, що ускладнює відстеження і дозволяє Росії обходити міжнародні санкції. За перші три роки вторгнення в Україну Китай направив у Москву станків на суму понад 3,1 млрд доларів.

Ця технологічна підтримка робить більшою загрозу для України та Заходу, ніж окремі постачання артилерійських снарядів або дронів з інших союзних країн.

Раніше міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеоконференції з росіянином Андрієм Белоусовим заявив, що Пекін і Москва повинні “спільно зміцнювати свій потенціал для протидії різним ризикам і викликам та об’єднатися, щоб внести позитивний внесок у глобальну безпеку та стабільність”.