Китай продемонстрував “невидиме” крило: супутник виявив новий секретний безпілотник на базі в Сіньцзяні

Китай продемонстрував “невидиме” крило. / © Planet Labs

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На супутникових знімках, зроблених Planet Labs, аналітики помітили великий безпілотник типу “літаюче крило”, схожий на B-21 Raider, на таємному випробувальному полігоні поблизу Малані в китайській провінції Сіньцзян.

Про це пише видання TWZ.

Американський оглядач Тайлер Рогоуей із видання War Zone вважає, що модель належить до класу HALE (High-Altitude Long-Endurance) — висотних безпілотників з великою тривалістю польоту. І хоч сам апарат досі залишався невідомим, його поява, ймовірно, не була випадковістю.

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“Літак був припаркований зовні новозбудованого об’єкта, з’єднаного з основною частиною бази довгою руліжною доріжкою, що веде до воріт охорони”, — зазначив Рогоуей.

Він порівняв конструкцію БПЛА з американськими апаратами нового покоління — RQ-180 та B-21 Raider: подібні обрізані крила, куполоподібний центр, імовірні внутрішні двигуни та невеликі вертикальні стабілізатори. За оцінками аналітика, цей апарат може стати важливим компонентом нової бойової екосистеми Китаю, працюючи в тандемі з такими платформами, як H-20, J-36 та тактичні дрони меншого розміру — подібно до концепції бойової взаємодії дронів у США.

Китай продемонстрував “невидиме” крило. / © Planet Labs

Аналітики не виключають, що виявлення безпілотника було навмисним сигналом Пекіна Вашингтону, ілюструючи швидкий прогрес у розвитку наступальних повітряних технологій.

Демонстрація нової розробки відбулася на тлі глобальної нестабільності — війни в Україні та загострення конфлікту на Близькому Сході. Аналітики припускають, що Китай намагається підтвердити свою претензію на технологічний паритет із США, закладаючи підґрунтя для майбутнього стратегічного стримування у 2030-х роках.

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Раніше повідомлялось, що Китай активно розробляє роботизованих “охоронців” для своєї космічної станції “Тяньгун”. Ці автономні роботи на базі штучного інтелекту оснащені невеликими двигунами та спеціальним механізмом стикування — ймовірно, “грейфером”, який дозволяє фізично зачепити й відштовхнути потенційно небезпечні об’єкти.