Китай взяв на озброєння перший у світі двомісний винищувач 5-го покоління: що про нього відомо

Кабіна пілота J-20S прототипу 2032 року. / © Фото з відкритих джерел

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Військово-повітряні сили Народно-визвольної армії Китаю офіційно прийняли на озброєння двомісний варіант винищувача п’ятого покоління J-20, відомий як J-20S. Це перший у світі бойовий літак свого класу, здатний вміщувати другого члена екіпажу — офіцера систем озброєння.

Про це повідомляє Military Watch Magazine.

Двомісний винищувач J-20S. / © Фото з відкритих джерел

Проєкт J-20S з’явився у відкритому доступі ще у 2021 році, однак лише зараз підтверджено його бойову готовність. Основна перевага двомісного варіанту — ефективніший розподіл завдань при виконанні складних місій. В умовах великих бойових радіусів і тривалого часу перебування в повітрі це зменшує навантаження на пілота.

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Літак надійшов на озброєння 172-ї авіабригади, яка базується в Цанчжоу, провінція Хебей. Цей підрозділ виконує функції як бойового резерву, так і навчального центру. Раніше саме ця бригада стала другою в Китаї, яка отримала J-20 ще у 2018 році.

Аналітики вважають, що двомісні J-20 можуть бути задіяні в ролі платформ для керування безпілотниками-”веденими” типу Dark Sword, що перебуває у розробці. Також вони можуть виконувати завдання радіоелектронної боротьби та командування повітряними операціями.

Офіційна ілюстрація державних ЗМІ, що зображує винищувачі J-20S у строю. / © Фото з відкритих джерел

Попри те, що новий літак не є тренувальною модифікацією, він може стати основою для формування повноцінних бойових підрозділів. За словами експерта Авраама Абрамса, який досліджує китайську авіацію, J-20S має потенціал для подальших модифікацій — від ударних платформ до засобів радіоелектронної боротьби.

Наразі немає підтверджень щодо масштабів майбутнього виробництва J-20S, однак враховуючи темпи закупівель основного варіанту J-20, очікується, що двомісна версія теж буде виготовлятися у значних кількостях.

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Раніше повідомлялось, що у Китаї представили нову розробку — мікродрон, що за розмірами і зовнішністю нагадує комара.