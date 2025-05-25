Китай зможе обійти "Золотий купол" Трампа своїми ракетами та літаками

Президент США Дональд Трамп представляєі "Золотий купол" / © Associated Press

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Китайські вчені розробили новий матеріал, який може підірвати ефективність нової системи протиракетної оборони США, яку президент Дональд Трамп називає «Золотим куполом».

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Під керівництвом професора Лі Цяна з Університету Чжецзян, дослідницька група розробила високоефективний стелс-матеріал, який досягає непомітності в короткохвильовому інфрачервоному (SWIR), середньохвильовому інфрачервоному (MWIR), довгохвильовому інфрачервоному (LWIR) та мікрохвильовому діапазонах — навіть за температур до 700 градусів Цельсія.

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Цей матеріал може бути використаний для високошвидкісних літаків та ракет, щоб зробити їх невидимими для інфрачервоного та мікрохвильового виявлення, яке використовують сучасні системи ПРО.

Слабке місце «Золотого куполу» Трампа

Як відомо, 20 травня Трамп оголосив, що уряд США протягом наступних кількох років створить систему протиракетної оборони «Золотий купол» — аналог ізраїльського «Залізного купола».

Запропонована система спрямована на протидію балістичним ракетам, гіперзвуковій зброї та крилатим ракетам і, як повідомляється, включатиме космічні датчики стеження.

Оборонне підприємство L3Harris, яке раніше співпрацювало з Агентством протиракетної оборони США над запуском супутника для відстеження гіперзвукової балістичної зброї, відіграє ключову роль у цих зусиллях.

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В інтерв’ю газеті The Washington Times Ед Зойсс, президент відділу космічних та повітряних систем компанії L3Harris, заявив, що супутникова група компанії використовує інфрачервону технологію для відстеження ракет з космосу.

Якщо інфрачервоне відстеження виявиться основним методом виявлення та перехоплення гіперзвукової зброї системою «Золотий купол», матеріали, що забезпечують комбіновану інфрачервону та мікрохвильову непомітність, — як-от розроблений командою Лі, — можуть значно зменшити ймовірність виявлення.

Особливість китайського винаходу

Окрім здатності уникати виявлення, цей матеріал також чудово зберігає тепло. При нагріванні до 700 градусів Цельсія він зберігав тепло набагато ефективніше, ніж звичайні метали.

В умовах, подібних до польоту зі швидкістю, що вдвічі перевищує швидкість звуку, його поверхня залишалася на 72,4 Цельсія холоднішою, ніж поверхня стандартних матеріалів, таких як молібден. Це допомагає підтримувати стабільність обладнання та зменшує ймовірність його перегріву під впливом аеродинамічного нагрівання.

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«Процес виготовлення цього пристрою включає прості методи, такі як напилення та лазерне травлення. Це робить його масштабованим та простим у впровадженні у великомасштабних застосуваннях», — сказав професора Лі Цян.

Нагадаємо, у Японії представили футуристичну «електричну гармату», яку можна використовувати для збивання гіперзвукових ракет.