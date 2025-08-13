Латвія візьме участь у закупівлі зброї для України через НАТО

Прапор Латвії / © Reuters

Латвія продовжує демонструвати непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

Про це заявила прем’єр-міністерка Евіка Сіліня («Нова Єдність»), повідомляє Liepajniekiem.lv.

У вівторок, 12 серпня, після засідання уряду вона оголосила, що країна приєднується до нового механізму НАТО — PURL (Priority Ukraine Requirements List) — з фінансовим внеском щонайменше 2 мільйони євро.

«Йдеться про централізовану закупівлю критично необхідної зброї та військової техніки для Збройних сил України, зокрема систем протиповітряної оборони», — зазначила Сіліня.

За її словами, точна сума внеску буде уточнена пізніше.

Цей крок відповідає заклику президента США Дональда Трампа через НАТО активізувати допомогу Україні та забезпечити її сучасними оборонними можливостями.

