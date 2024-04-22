Латвія готова надати Україні систему ППО малої дальності – міністр оборони Спрудс

Очільник Міністерства оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що уряд країни готовий передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.

Відео його заяви опублікували на сайті Європейської комісії.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", — сказав він.

Андріс Спрудс також зауважив, що є держави, які мають системи Patriot і навпаки.

"Йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то є доволі широкий спектр різних систем ППО", — пояснив Спрудс.

Також міністр наголосив, що Латвія готова зробити внесок в протиповітряну оборону України.

Нагадаємо, Зеленський закликав партнерів терміново надати Patriot.

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