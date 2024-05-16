"Летюча цегла з бомбою на борту": росіянам виявився "не по зубах" особливий український БпЛА-камікадзе

Останніми тижнями Україна покладалася на незвичайну зброю для завдавання ударів, а саме на невеликий безпілотний літальний апарат, начинений вибухівкою, який нагадує деякі варіанти гвинтового літака Cessna.

Російська армія не змогла зупинити український винахід, а саме безпілотник у стилі у стилі легкомоторного літака Cessna, який, порівняно з ракетами, по суті є "летючою цеглою" з бомбою на борту.

Про це йдеться у матеріалі Business Insider.

"Легкі літаки з нерухомим крилом, які спостерігалися під час атак цієї весни, летять на малих висотах і рухаються значно повільніше, ніж ракети великої дальності, але вони довели здатність уникати московських систем протиповітряної оборони та подорожувати неушкодженими сотні миль, щоб досягти своїх цілі в глибині ворожої території", – таку харакетеристику українському БпЛА-камікадзе надає видання Business Insider.

Український літак-камікадзе. Фото: скрін відео Mash

Невеликий надлегкий спортивний літак: що відомо про "летючу цеглу"

Незважаючи на те, що українські БпЛА-камікадзе є, на перший погляд, дуже простою ціллю, вони наразі "не по зубах" російській ППО. Українські оператори безпілотників у стилі легкомоторних літаків навчились оминати ворожі перепони для ударів по глибокому тилу, зауважують фахівці.

Експерти кажуть, що ці літаки "підкреслюють успіх української інноваційної програми безпілотників дальнього радіусу дії, яку Київ застосував для нападу на військові та енергетичні об’єкти Росії".

"На початку квітня Київ застосував модифікований "Аеропракт" А-22 Foxbat для нападу на завод з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан у Росії", – йдеться у Business Insider.

Коштує цей невеликий надлегкий спортивний літак менше 90 тис доларів за одиницю. Розробили і виготовили його в Україні.

Ukrainian kamikaze "drones" aka converted Ukrainian-produced Aeroprakt A-22 Foxbat light aircraft.



These drones can reportedly deliver 300kg warheads at a range around 2000 - 3000 km.



It's believed that similar drones were recently used to hit a Shahed drone manufacturing… pic.twitter.com/8xw6BzoZvO — Saint Javelin (@saintjavelin) April 4, 2024

Технічні характеристики БпЛА

Літак, за словами експертів, може летіти із вибухівкою в салоні зі швидкістю до 130 миль на годину (210 км/год). Це набагато повільніше, ніж крилата ракета, яка може летіти зі швидкістю понад 500 миль на годину (800 км/год), або балістична ракета, яка ще швидша.

За словами наукового співробітника Університету Осло та фахівця з питань безпеки Фабіана Гоффманна, "у світі ракетних систем" літак – це "по суті цегла, що літає".

Українські дрони-камікадзе, вони ж перероблені легкі літаки українського виробництва Аеропракт А-22 Фоксбат Фото: Saint Javelin

Хоча літак і може здатися грубо зібраним, він є "досить складною зброєю". Він літає на відносно низькій висоті, що ускладнює відстеження радарами.

Якщо Україні вдасться знайти коридор без належного протиповітряного прикриття, безпілотник зможе ефективно проникати прямо через територію Росії, сказав Гоффманн. Крім того, з огляду на його конструкцію, БпЛА також можна прийняти за цивільний літак, а не загрозу.

Однак це насправді не виправдовує очевидну неспроможність Росії збити гучні та повільні дрони. Під час атак на Татарстан і Башкортостан літаку вдалося пролетіти кілька годин на сотні кілометрів на території Росії. Його не збили розхвалені системи протиповітряної оборони Росії, що зосереджені на захисті ключових населених пунктів. Також Росія недооцінює українську загрозу.

"Якщо ви запровадите контрзаходи, збити цю штуку буде дуже легко. І проблема в тому, що вони, здається, цього не можуть зробити", – зазначив Гоффманн.

Нагадаємо, раніше американські журналісти з видання Business Insider вже зібрали 9 дивовижних бойових прийомів ЗСУ. Зокрема, вони розповіли про модифікований пікап, який став установкою “Град”.

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