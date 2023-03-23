Лідери країн ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів та передавання ракет "земля-земля" Україні

Постачання відбуватиметься шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування, зокрема через Європейський фонд миру.

Саміт ЄС ухвалив спільну закупівлю боєприпасів для України та допустив передавання ракет.

Про це заявила пресслужба Європейської Ради.

"Взявши до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська Рада вітає досягнуту в Раді домовленість про термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів, а також, якщо буде потрібно, ракет", - йдеться у висновках Євроради.

Лідери країн ЄС підтвердили, що залишаються відданими запровадженню нових обмежень проти Росії та продовженню роботи над лімітом цін на російську нафту. Вони підтримали створення спецтрибуналу для РФ, який розглядатиме злочини агресії.

"Європейська рада знову заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією. Разом з партнерами Європейський союз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України", - йдеться в документі.

Водночас у Єврораді наголосили на активізації роботи з партнерами щодо протидії хибним російським наративам та дезінформації про війну.

У відомстві підтримали зусилля України щодо вступу до Євросоюзу та позитивно оцінили проведення необхідних реформ.

Тим часом Росія вже обходить санкції. Наразі найбільшим споживачем російських нафти та нафтопродуктів є Саудівська Аравія.

Ба більше, на тлі зростання попиту на нафту в Азії та Європі Саудівська Аравія хоче підвищити ціни на сиру нафту.

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