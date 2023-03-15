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Ліквідовано ще 890 солдатів РФ: втрати росіян вже перевалили за 161 тисячу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано ще 890 солдатів РФ: втрати росіян вже перевалили за 161 тисячу

Фото: gettyimages.com

Знищено ще 8 танків.

Від 24 лютого 2022-го до 15 березня 2023-го ЗСУ знищили 161 520 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 980 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,
  • танків - 3492 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6799 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2528 (+9) од,
  • РСЗВ -  502 (+7) од,
  • засоби ППО - 262 (+2) од,
  • літаків - 304 (+0) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2132 (+12),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5377 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 257 (+1).

Нагадаємо, триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. 

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Дата публікації
Перегляди
4
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