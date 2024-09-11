"Ліміт по російських регіонах": експерт відповів, яким може бути дозвіл на використання далекобійної зброї

Ймовірно, доведеться узгоджувати із союзниками конкретний перелік цілей на території Росії для ударів та відстань, на яку ними можна бити.

У разі отримання Україною дозволу від США та Великої Британії на використання далекобійної зброї по російській території все ж діятимуть обмеження, певні ліміти.

Про це в ефірі "24 Каналу" пояснив ексспівробітник СБУ, військовй експерт Іван Ступак.

За словами Ступака, ймовірно, доведеться узгоджувати зі США, Великою Британією та іншими союзниками конкретний перелік цілей на території Росії для ударів та відстань, на яку ними можна бити.

"Зрозуміло, що це буде більш як 100 кілометрів. Але, найімовірніше, менш як 300 кілометрів, десь посередині. Або, можливо, буде якийсь ліміт по російських регіонах. До прикладу, можна використовувати ракети в Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Не можна: по Воронежу, Тулі, Липецьку", – сказав Іван Ступак.

Також може обговорюватися план "Б" на російсько-українську війну. Тобто у який спосіб, окрім перемоги України, може завершитися збройне протистояння проти Росії.

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет підтримки для України, що містить фінансування української енергосистеми та гуманітарну допомогу. Про це Блінкен сказав під час візиту до Києва на спільній пресконференції спільно з главами МЗС України та Великої Британії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже прокоментував тему дозволу на використання далекобійної зброї.