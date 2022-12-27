Лінкявічюс закликав поставити Україні танки, літаки та далекобійну артилерію

Литва не повинна якимось чином обмежувати допомогу Україні, яка повинна звільнити свої території від російських окупантів.

Про це заявив колишній голова Міністерства закордонних справ Лінас Лінкявічюс в етері телеканалу FREEДОМ.

Він зазначив, що війну можна буде припинити лише тоді, коки Україна звільнить свої території від російських загарбників. Лінкявічюс підкреслив, що для цього необхідно посилювати військову допомогу Україні і не обмежувати її.

"Весь час якісь обмеження, щоб наступальної зброї не було, про діаметр дії, скажімо, далекобійної артилерії. Тож тут можна багато про що міркувати. Ми одні з тих, хто каже, що потрібно постачати до України і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, оскільки тут ідеться про те, що треба звільнити всю територію України. А як ви сказали, скажімо, звільнити від Росії, можна по-різному висловлюватися, але суть цього не змінюється", - підкреслив політик.

Міністр додав, що сам Литва також повинна збільшити виробництво зброї, щоб бути більш міцною країною в контексті НАТО.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь заявив, що яку б кількість росіян не вдалося мобілізувати путінському режимові, мільйони "гарматного м'яса" не стануть вирішальним фактором у війні з Україною.

Крім того, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація в Росії дійсно спрацювала.

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