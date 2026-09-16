"Літак без зброї — марний інструмент": пілот F-16 розповів про дефіцит ракет

F-16 / © AFP

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Українські винищувачі F-16 мають дефіцит ракет «повітря-повітря» AIM-9 та AIM-120. Через це пілотам доводиться раціонально використовувати наявне озброєння, а в окремих випадках для ураження російських повітряних цілей можуть застосовуватися бортові гармати.

Про нестачу ракет 16 вересня повідомили Повітряні сили ЗСУ, посилаючись на інтерв’ю українського пілота з позивним «Фантом» американському медіа NEWSMAX. Розмова вийшла ще 1 вересня.

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Чому F-16 не завжди використовують ракети

Український військовий розповів, що через обмежені запаси ракет їх доводиться використовувати максимально раціонально. За його словами, F-16 виконують завдання із захисту українського неба від російських безпілотників і крилатих ракет, однак без достатньої кількості озброєння можливості винищувачів суттєво обмежуються.

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«Нам потрібно більше засобів захисту, таких як ракети Patriot та ракети „повітря — повітря“. Нам потрібно спробувати збільшити виробництво, або хоча б дозволити локалізувати виробництво в Україні або інших європейських країнах», — сказав «Фантом».

Пілот також підтвердив, що проблема з дефіцитом ракет існує. Він зазначив, що хотів би бачити можливість виробництва AIM-9 та AIM-120 в Україні.

За словами ведучої NEWSMAX, ситуація з дефіцитом призводить до того, що українські військові змушені ощадливо використовувати ракети. В окремі дні пілотам доводиться покладатися на бортові гармати для знищення російських повітряних цілей.

Які ракети використовують українські F-16

Йдеться, зокрема, про ракети AIM-9 та AIM-120, якими озброюють американські винищувачі F-16.

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AIM-9M/L належать до ракет ближнього радіуса дії. У матеріалах про застосування української авіації зазначалося, що їхня дальність може сягати близько 18 км.

AIM-120 мають значно більшу дальність і можуть застосовуватися для ураження цілей поза межами прямої видимості. У наведених даних ідеться про дальність понад 160 км.

Таким чином, дефіцит такого озброєння впливає не лише на можливість винищувачів уражати повітряні цілі, а й на те, як пілоти розподіляють доступні ракети під час бойових завдань.

Дефіцит ракет триває від весни

Перші повідомлення про проблеми з постачанням AIM-9 та AIM-120 для українських F-16 з’явилися навесні 2026 року після оголошення США про зупинку постачання зброї.

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Згодом частину відповідальності за постачання цього озброєння взяли на себе європейські партнери України. Зокрема, про передачу ракет говорила Німеччина.

Український пілот також закликав збільшувати виробництво озброєння та розглянути можливість його локалізації в Україні або європейських країнах.

Окремо «Фантом» звернув увагу на необхідність обмежувати постачання компонентів, які Росія використовує для виробництва власних ракет. Він навів приклад електронних компонентів, які РФ може отримувати з цивільної техніки.

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