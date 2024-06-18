"Літаків буде більше, ніж людей": Україна не встигає підготувати пілотів для всіх F-16 - The Times

В України поки менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів.

У Сполучених штатах затягують навчання українських пілотів на F-16, аргументуючи це тим, що, мовляв, до кінця року не встигнуть підготувати достатню їхню кількість.

Про це пише The Times.

Як пояснила голова спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова, через затримку Україна може очікувати приблизно 20 підготовлених пілотів.

"Поки що у нас буде менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів", - додала вона.

Також, за її словами, наразі лише вісім українських пілотів проходять підготовку в Тусоні, штат Арізона, а ще дванадцять - на авіабазі в Данії. Третя програма підготовки в Румунії ще не почалася.

"Київ просив Вашингтон надати ще хоча б десять місць у навчальних програмах, але його прохання відхилили", - сказала вона.

Також читайте Канада зробила заяву про відправлення військових інструкторів до України

У Вашингтоні, своєю чергою, наголосили, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань і що він не може порушити свої зобов'язання перед ними.

Крім того, офіційний представник Міністерства оборони США також заявляв, що українські пілоти зазнають труднощів зі знанням англійської мови, а також із програмою польотів.

"Прогрес навчання на літаках F-16 досить мізерний", - сказав він.

У відповідь Устинова назвала подібні твердження "сміховинними".

"Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують вигадувати їх знову і знову", - сказала вона.

Додамо, українські пілоти у Франції проходять навчання для польотів на винищувачах F-16. Наразі йдеться про підготовку лише 10 пілотів.

Читайте також: