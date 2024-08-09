Литва оголосила про нову військову допомогу для України: що увійде до пакета підтримки

Бойова техніка та інше озброєння від Литви надійдуть вже цього місяця.

Литва продовжує надавати необхідну військову допомогу Україні і готує ще один пакет, який в оборонному відомстві назвали "значним".

Про це оборонне відомство Литви повідомило на своїй сторінці в X.

"У серпні ми поставимо бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси, а також справді необхідне озброєння", – йдеться у повідомленні МО Литви.

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Проте у відомстві не уточнили, про яку саме техніку йдеться і яку суму Литва виділила для підтримки України цього разу.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена офіційно оголосила про зміну пріоритетів у постачанні ракет для передових систем ППО, зокрема Patriot та NASAMS. Так, замовлення інших країн спрямували на забезпечення потреб України.

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