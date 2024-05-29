"Лють" – робот, який може штурмувати позиції окупантів: відео та характеристики

Українські розробники створили робота "Лють" – його можна використовувати не лише під час атак та штурмів позицій окупантів, але й як мобільну вогневу точку.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Робот "Лють" атакує позиції росіян і прикриває наших захисників при штурмі. Військовим сподобалось, що ним легко управляти, та відзначили високий рівень радіо- й відеозвʼязку робота, а також його гарний приціл та ведення автоматичного вогню і вдень, і вночі", - йдеться у дописі.

"Лють" можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку, яка може переміщуватись по позиції, вести вогонь з декількох позицій або бути як спостережний пункт.

Робот має танковий кулемет, оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї та уламків.

Роботом легко управляти навіть з укриття. Він має якісний радіо- та відеозв’язок. А завдяки своїй конструкції може долати перешкоди з поганим рельєфом.

Нагадаємо, у Чехії відповіли, коли ЗСУ отримають першу партію боєприпасів.

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