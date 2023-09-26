"Машини Франкенштейна": росіяни використовують морську зброю для сухопутної війни (фото)

Окупаційні російські війська використовують морську зброю для сухопутної війни. Йдеться, зокрема, про машини Франкенштейна".

Про це пише "Bild".

У Мережі з'явилися кадри незвичайної зброї, яку Росія застосовує в Україні.

На платформу бронетранспортера МТ-ЛБ встановлено реактивний морський бомбомет РБУ-6000. Він призначений для боротьби з підводними човнами за допомогою глибинних бомб. Ці зразки озброєнь розроблені у СРСР 1960-ті. Зазвичай РБУ-6000 встановлюють на борту кораблів, але через дефіцит зброї та боєприпасів російські війська застосовують морське озброєння на суші.

На іншому знімку на МТ-ЛБ встановили корабельний комплекс "Вогонь", на третьому – універсальна корабельна зброя 2М-3.

Оглядач BILD називає ці системи "машинами Франкенштейна" і зазначає, що вони в будь-якому випадку будуть вкрай неточними, мають меншу дальність стрілянини, та їх доведеться довго перезаряджати.

РФ використовує незвичну зброю для війни проти України

РФ використовує незвичну зброю для війни проти України

Додамо, можна припускати, що агресорка Росія має не багато надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", якими вона атакує південь України.

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