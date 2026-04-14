Масштабна угода з Німеччиною: Україна отримає ракети до Patriot і дрони

Україна та Німеччина домовилися про новий масштабний пакет оборонної співпраці на суму 4 мільярди євро, який передбачає посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей і спільне виробництво дронів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у соцмережах.

У межах домовленостей сторони підписали три ключові угоди.

Посилення ППО

Німеччина профінансує контракт на постачання кількох сотень ракет до систем Patriot. Це має суттєво посилити захист українських міст і критичної інфраструктури.

Також передбачено передачу 36 пускових установок IRIS-T, що дозволить зміцнити багаторівневу систему протиповітряної оборони.

Розвиток далекобійних спроможностей

Сторони погодили інвестиції у розмірі 300 мільйонів євро для розвитку deep-strike напрямку. Це дасть змогу наростити виробництво українського озброєння великої дальності.

Спільне виробництво дронів

У межах ініціативи Build with Ukraine запускається спільне виробництво mid-strike дронів із використанням штучного інтелекту.

На першому етапі для Сил оборони України планують виготовити 5 тисяч безпілотників.

Українська сторона наголосила, що така співпраця посилює обороноздатність країни та водночас зміцнює безпеку Європи.

Україна та Німеччина раніше домовилися про розширення оборонної співпраці, яка охоплює ППО, далекобійну зброю, дрони та боєприпаси, заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, під час переговорів сторони ознайомилися зі зразками озброєння, зокрема спільного німецько-українського виробництва.

Також Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина продовжує розглядати можливість передавання Україні далекобійних ракет Taurus. Водночас остаточне рішення залежить від узгодження з європейськими партнерами.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вперше в історії має достатній рівень озброєння для ефективного захисту від російських ударів. Він наголосив, що держава нині перебуває у значно сильнішій позиції, ніж у попередні роки. Щобільше, вона здатна не лише оборонятися, а й завдавати ударів у відповідь. За словами глави держави, цього вдалося досягти завдяки розвитку власного оборонно-промислового комплексу та зусиллям українських зброярів.