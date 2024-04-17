"Ми не можемо відступати": у Європарламенті наголосили на нагальній потребі України

Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та боєприпасів, і Євросоюз має бути швидшим у закупівлі необхідного Україні озброєння.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола перед початком дводенного спеціального засідання Європейської ради у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо України, то ми не можемо відступати. Українці потребують більше систем ППО. Їм потрібно більше боєприпасів", - сказала Мецола.

Вона наголосила, що ЄС потрібно пришвидшитися в наданні необхідної допомоги Україні.

"Ми повинні бути швидшими у закупівлі обладнання для їхнього захисту. Ми не можемо відступити... Вони просять нас про допомогу. Ми повинні і надалі бути готовими надати цю допомогу", - зазначила Мецола.

Нагадаємо, про нестачуракет для систем ППО в Україні повідомив і президент Володимир Зеленський. На тлі дефіциту зброї для оборони в України росіяни шукатимуть цілі в регіонах, де удари завдадуть найбільших збитків.

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