"Ми не можемо відступати": у Європарламенті наголосили на нагальній потребі України

Президентка Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що ЄС має бути готовим надавати необхідну Україні допомогу й надалі.
Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та боєприпасів, і Євросоюз має бути швидшим у закупівлі необхідного Україні озброєння.
Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола перед початком дводенного спеціального засідання Європейської ради у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.
"Щодо України, то ми не можемо відступати. Українці потребують більше систем ППО. Їм потрібно більше боєприпасів", - сказала Мецола.
Вона наголосила, що ЄС потрібно пришвидшитися в наданні необхідної допомоги Україні.
"Ми повинні бути швидшими у закупівлі обладнання для їхнього захисту. Ми не можемо відступити... Вони просять нас про допомогу. Ми повинні і надалі бути готовими надати цю допомогу", - зазначила Мецола.
Нагадаємо, про нестачуракет для систем ППО в Україні повідомив і президент Володимир Зеленський. На тлі дефіциту зброї для оборони в України росіяни шукатимуть цілі в регіонах, де удари завдадуть найбільших збитків.
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