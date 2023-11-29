"Ми розуміємо ресурсні можливості": у Міноборони відповіли, чи можливий паритет з росіянами щодо зброї

Як Міноборони, так і Міністерство стратегічних галузей промисловості працюють над нарощуванням оборонно-промислового комплексу України.

Паритет з РФ щодо зброї Україна, певно, матиме, але наразі про це говорити зарано, тому що ресурсні можливості Російської Федерації і України відрізняються.

Про це під час телемарафону сказав заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Про паритет говорити ще можливо зарано, тому що ми ж розуміємо ресурсні можливості Російської Федерації і України. Але ми над цим працюємо і відповідно до завдань, визначених верховним головнокомандувачем на 2024 рік, ми вживаємо всіх заходів", — зауважив Гаврилюк

За його словами, як Міністерство оборони України, так і Міністерство стратегічних галузей промисловості працюють над нарощуванням оборонно-промислового комплексу України і збільшення в рази виробництва ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

"Зрозуміло, що головна увага приділена в нас на виробництво засобів протиповітряної оборони... Крім того, приймається на озброєння внаслідок вироблення нові зразки озброєння. Як власного виробництва: від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем протиповітряної оборони з дальністю понад 100 кілометрів, наприклад "Корал М", — додав він.

Нагадаємо, "Корал" — український проєкт зі створення зенітної керованої ракети для комплексів середньої дальності. "Корал М" розробляє підприємство КБ "Луч" від 2016 року. Комплекс має стати базовою уніфікованою ракетою модульної конструкції для корабельних і сухопутних зенітно-ракетних комплексів та повітряних сил.

Додамо, що на Херсонщині українські бійці ліквідували черговий зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських окупантів за допомогою HIMARS.

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