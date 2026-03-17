МіГ-31К / © Associated Press

Російські літаки МіГ-31К, оснащені гіперзвуковими ракетами «Кинджал», провели польоти над акваторією Японського моря та виконали дозаправлення у повітрі.

Про це повідомляє militarnyi з посиланням на, зокрема, Міністерство оборони РФ.

Під час тренувальних польотів екіпажі Повітряно-космічних сил Росії відпрацьовували операції з дозаправлення літаків у повітрі, що є стандартною частиною підготовки авіації стратегічного класу.

Що відомо про МіГ-31К

Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління МіГ-31К укомплектований ракетами «Кинджал». Москва позиціонує його як гіперзвукову зброю.

Такі літаки регулярно залучаються до демонстрації сили поблизу кордонів країн НАТО та Японії, а також застосовуються для ударів по території України.

Раніше, в січні 2026 року, стратегічна авіація РФ уже виконувала навчальні польоти над Японським морем.

Цього разу разом із МіГ-31К патрулювали два винищувачі, маршрут яких проходив на схід над Японським морем. Біля узбережжя префектури Шімане літаки змінили курс і повернулися до континентальної частини Росії.

Зазначимо, що росіяни використовують проти українців різні види озброєння: піднімають у повітря бомбардувальники Ту-95МС, МіГ‑31К, що неодноразово підтверджували в Повітряних силах України.