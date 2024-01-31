Мільйон снарядів для України знову затримується: в Естонії назвали терміни постачань

Як повідомляється, міністри оборони країн ЄС домовилися 31 січня, що виконають обіцянку передати Україні 1 млн артилерійських снарядів.

В Естонії заявили про затримання постачань обіцяного мільйона снарядів для України від країн Євросоюзу. Так, тепер передавання боєприпасів планують завершити до кінця 2024 року.

Про це міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив у Мережі 31 січня.

"Ми щойно домовилися з міністрами оборони ЄС, що виконаємо свою обіцянку поставити до України 1 мільйон артилерійських снарядів", – зазначив Певкур.

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Він уточнив, що до кінця березня Україні буде передано понад 0,5 млн снарядів, а до кінця 2024 року – понад 1,1 млн снарядів.

Міністр також вказав, що виробничі потужності ЄС зростуть до 1,5 млн одиниць снарядів до кінця року.

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Нагадаємо, ще на початку 2023 року ЄС пообіцяв надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж 12 місяців. Спершу планували передавати снаряди із наявних запасів, а потім – через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

У листопаді 2023 року Bloomberg інформувало, що ЄС навряд чи виконає свої зобов’язання надати Україні 1 млн снарядів до березня 2024 року.

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